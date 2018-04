Nieuwbouw voor vijf extra scholen in Midden-Groningen

Vier basisscholen in Midden-Groningen en de praktijkschool van het Aletta Jacobscollege worden nieuw gebouwd in plaats van versterkt. De gemeente wil dat, omdat nieuwbouw goedkoper zou zijn dan versterking.

Wethouder Erik Drenth (CDA) erkent dat nieuwbouw een grote impact heeft op leerlingen en omwonenden. 'Maar het is ook een enorme kans dat er een nieuw gebouw ontworpen wordt. Zo voldoen de scholen beter aan de eisen van de toekomst.'

Er waren in Midden-Groningen al vijf scholen waar nieuwbouw nodig is, dat worden er dus tien.

Jaar naar andere school

Leerlingen moeten een jaar op een andere plek naar school, dat is volgens Drenth 'ongeveer net zo lang' als wanneer de scholen versterkt zouden worden, zoals eerder de bedoeling was.

Gaswinning naar nul

De wens komt een kleine week na de bekendmaking dat de gaswinning naar nul gaat. De vraag rijst dus of de nieuwbouw nog wel gefinancierd gaat worden. Drenth zit daar echter niet over in.

'We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de NAM, en daar staat een handtekening onder. Daarnaast moeten we ook niet vergeten dat het aardbevingsrisico niet opeens voorbij is. Versterking of nieuwbouw blijft dus nodig.'

Bouwers uit de regio

Drenth heeft het liefst dat de nieuwbouw wordt gedaan door bouwers uit de regio Midden-Groningen. 'Maar we hebben natuurlijk ook te maken met aanbestedingsregels.' Of de sloop en nieuwbouw wordt gedaan door lokale ondernemers, valt dus nog maar te bezien.

'We zetten alles op alles'

Dat geldt ook voor de vraag of Midden-Groningen het doel om in 2021 met de versterkings- en nieuwbouworganisatie klaar te zijn, wel gaat halen. Immers worden ook in andere 'aardbevingsgemeenten' de nodige gebouwen versterkt en nieuw gebouwd.

'Wij zetten alles op alles om het voor elkaar te krijgen', zegt Drenth daarop. 'Al ga ik er ook geen zekerheid over geven. Het is wel het streven, en we doen ons best om dat te halen.'

