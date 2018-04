Deel dit artikel:











'Nieuwe spoorbrug bij Weener mogelijk pas over tien jaar klaar' De kapotte Friesenbrücke over de Ems tussen Leer en Weener. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Het is maar zeer de vraag of de treinverbinding tussen Groningen en Oldenburg in 2024 is hersteld. Als het tegenzit, kan het nog wel tien jaar duren, zegt een Duitse minister.