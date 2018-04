Deel dit artikel:











Daar zijn ze weer: de kudde stadsschapen is terug De schapen zijn terug in Stad (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

Het voorjaar kan nu écht beginnen, de kudde stadsschapen is weer terug in de stad Groningen. De dieren werden woensdagmiddag met een vrachtwagen vanuit de schaapskooi in het Drentse Weiteveen naar Stad gereden.

'Drenthe blijft de thuisbasis, maar in het zomerseizoen is het de stadskudde van Groningen', zegt schaapsherder Bouke Arends. 'Helemaal goed om weer terug te zijn' 'Het is een fijn gevoel. De schaapjes hebben weer een beetje gras, ze hebben het hartstikke fijn zo. Het is helemaal goed om weer terug te zijn.' De kudde bestaat uit zo'n vierhonderd schapen. Voor het grootste deel Veluwse heideschapen, maar er lopen ook Schoonebeekers bij. 'Schapen die goed kunnen lopen en dus goed te hoeden zijn.' 'Ecologisch bermbeheer' De kudde staat nu in de stadsweide aan het Rietdiep. De schapen doen, in de woorden van Arends, aan 'ecologisch bermbeheer'. 'In plaats van met machines te maaien, beheren we de bermen met de schaapskudde.' Dwars door Stad Ze lopen de komende maanden ook weleens dwars door Stad, omdat ze dan van het noorden naar het zuiden moeten. 'Dit is het elfde seizoen dat ik het doe, de schapen weten prima waar we heen moeten. Ik doe dat ook niet alleen, er komt hulp. En dan zijn we binnen een uur, een uur en een kwartier aan de andere kant van de stad.' Lees ook: - Wie wil helpen zorgen voor 350 zwangere dames?

