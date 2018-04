Hardleerse Stadjer negeert UMCG-verbod, maar komt weg met waarschuwing

Een man (31) uit Groningen is tot een taakstraf van dertig uur veroordeeld omdat hij het UMCG driemaal betrad met een verbod op zak. Als hij weer de fout in gaat, wacht hem ook een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Omdat de man in 2016 voor veel overlast zorgde in het ziekenhuis, kreeg de Stadjer een officiële ontzegging voor het gehele gebouw. Hij ondertekende die, maar hield zich niet aan de afspraak. Ook bij prijsvechter SoLow in Stad was de onruststoker niet meer welkom.

'Per feit een week cel, want we zijn de tijd van een geldboete inmiddels ver voorbij', zei de officier van justitie. Toch oordeelde de politierechter woensdag anders.

Naar toilet

In maart vorig jaar en in maart dit jaar verscheen de man opnieuw in het UMCG. De laatste keer werd hij door een beveiliger opgemerkt in de parkeergarage onder het ziekenhuis. De Groninger vertelde dat hij daar naar het toilet moest, omdat alle toiletten in het UMCG volgens hem bezet waren.

'Dit is gewoon spelen met vuur', oordeelde de politierechter. De Stadjer, die met de dertigurige werkstraf op de blaren moet zitten, is eerder voor huisvredebreuk veroordeeld geweest.