Rutte in Loppersum bijgepraat over versterkingsoperatie

Premier Mark Rutte zat woensdagmiddag tijdens zijn bezoek aan het bevingsgebied onder meer om tafel met burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum. Gespreksonderwerp: wel of niet doorgaan met de versterkingsoperatie, nu de gaswinning wordt afgebouwd.

'Pas in juni weten we wat de deskundigen ervan vinden, tot die tijd vinden wij als regio dat je er niet mee kunt stoppen', stelt Rodenboog.

'Uitgebreid met Rutte over gehad'

'Daar hebben we het uitgebreid met Rutte over gehad. Wacht voordat je stopt met waar we nu volop mee bezig zijn, totdat de deskundigen hebben gezegd dat je nu echt in een veilige situatie bent aangekomen.'

'We gaan nu deskundigen laten kijken wat er nodig is. En wat zij zeggen, gaan we doen', zei Rutte zelf over hoe het nu verder gaat met de versterkingsoperatie.

Schade na versterking

Versterking van huizen in het bevingsgebied, betekent overigens niet per definitie dat ze ongeschonden door een beving komen.

'Een beving zoals de klap bij Zeerijp veroorzaakt gewoon weer schade. Dat hebben we gezien. Je stopt heel veel geld in deze woningen en keer op keer blijf je schade houden. Dat is gewoon een drama.'

Lees ook:

- Rutte: 'Zolang het nodig is, is er geld voor Groningen'

- Premier Rutte komt woensdag naar Groningen

- 'Gaswinning Groningen wordt in 2030 volledig beëindigd'

- Wat betekent het einde van de gaswinning voor de versterkingsoperatie?

- Nieuw schadeloket van start: 'Goede hoop dat wij het wél waar kunnen maken'