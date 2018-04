Opnieuw problemen met kwijtscheldingen bij Noordelijk Belastingkantoor

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft een fout gemaakt met de kwijtscheldingen van de hondenbelasting en de afvalstoffenheffing. Meerdere Stadjers hebben een aanslag gekregen terwijl ze in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Eerder dit jaar moesten Stadjers die kwijtschelding hadden aangevraagd lange tijd wachten op antwoord. Toen was de ICT niet op orde. Dat blijkt dus nog altijd het geval.



Hondenbezitters

Ruim achthonderd hondenbezitters die in aanmerking komen voor kwijtschelding van de hondenbelasting hebben toch een aanslag gekregen. In de nota stond dat ze 3,40 euro moeten betalen.



Afvalstoffenheffing

Daarnaast hebben er 986 mensen een aanslag gekregen voor de afvalstoffenheffing, die automatisch had moeten worden kwijtgescholden. Ook waren er 1205 huishoudens die voor slechts 57 procent van de aanslag automatische kwijtschelding hebben ontvangen, maar ook die groep komt in aanmerking voor volledige automatische kwijtschelding.



'Wat gaan we er aan doen'

De problematiek rondom de kwijtscheldingen zorgde voor verontwaardiging bij SP-raadslid Rosita van Gijlswijk. 'Dit is niet de eerste keer dat het verkeerd gaat. De eerste keer lag het bij de gemeente, nu bij het belastingkantoor. Wat gaan we er aan doen?'

Wethouder Ton Schroor (D66) liet weten dat er inmiddels is gesproken met de directeur van het Noordelijk Belastingkantoor. 'Dit moet zo snel mogelijk worden opgelost. De technische capaciteit is ook opgeschaald. Tja, mooier kunnen we het niet maken. Dit zijn opstartproblemen, maar wel heel vervelende opstartproblemen.'



Excuusbrief

De mensen die ten onrechte een aanslag hebben gekregen zullen nog een excuusbrief ontvangen.



