Basisscholen in Midden-Groningen gaan samen: 'Geen risico op fabrieksscholen'

Er komt een aantal scholenfusies aan in Midden-Groningen. Het gaat onder andere om twee openbare basisscholen, een christelijke en een katholieke school die uiterlijk in 2021 samengaan op één locatie.

Het samengaan van de scholen is onder meer nodig omdat scholen in Midden-Groningen steeds minder leerlingen hebben.

Samengaan heeft voordelen

Het samengaan van de scholen heeft ook voordelen, vindt wethouder Erik Drenth. Dat heeft er volgens hem vooral mee te maken dat de scholen in een nieuw gebouw komen. 'Er zijn veel verouderde schoolgebouwen. De klassieke school, bestaande uit een gang met lokalen eraan, is niet meer van deze tijd. Dat snappen de ouders en leerlingen ook wel.'

Fabrieksscholen

Toch hoor je op straat ook steeds vaker de term 'fabriek', wanneer het om grote scholen gaat. Dat is hier volgens Drenth niet het geval. 'Ik heb er goede gesprekken over gehad met ouders. Het is mogelijk om je eigen identiteit te bewaren op een school, ook al zit die in een gebouw met een aantal andere scholen.'

Tegelijkertijd heeft het ook voordelen, stelt Drenth. 'Door meerdere scholen bij elkaar in één gebouw te plaatsen, heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld een veel mooiere bibliotheek op school neer te zetten.'

Toekomst voor kleine scholen

Ondanks alle voordelen zullen er nog altijd ouders zijn die hun kinderen liever naar een kleine school sturen. Volgens Drenth blijft daar ook ruimte voor. 'In het landelijk gebied geldt sinds kort een lager minimum aantal leerlingen, voordat een school hoeft te sluiten. We zetten dan ook geen stop op de laatste scholen in een dorp.'

