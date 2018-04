Deel dit artikel:











'Rutte stond met de mond vol tanden toen hij ons huis zag' (Foto: RTV Noord)

Premier Mark Rutte was vandaag in onze provincie. Dat was voor het eerst sinds bekend is geworden dat de gaskraan over twaalf jaar helemaal wordt dichtgedraaid. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Rutte kwam langs in monumentaal bouwval De monumentale boerderij van Margreet Kadijk is een bouwval sinds de aardbevingen. Het grondwater is in alle muren getrokken. Vandaag kwam premier Mark Rutte langs voor een bezoek. Hij stond met de mond vol tanden.

2. Fracken is nog niet van de baan De reguliere gaswinning in Groningen wordt weliswaar gestopt, maar er wordt nog gedacht over fracken op andere plekken in onze provincie. In Pieterzijl is daar donderdag een informatiebijeenkomst over.

3. Houd de hond aan de lijn! Hondeneigenaren opgepast. De politie en boswachters controleren in de komende weken strenger op loslopende honden. Die loslopende honden zijn een doorn in het oog van boswachters.

4. De stadskudde is terug Het gras in de stad Groningen wordt vanaf vandaag weer gekortwiekt door de stadskudde. Waarom zijn die schapen nou beter dan een grasmaaier?

5. Een nauwgezet klusje... Begin januari brak de spits van de kerk van Niezijl af door de harde storm. Hij werd gerepareerd en dat werd afgesloten met het terugplaatsen van de windvaan. En dat komt precies...

