Raad van State: oevers ontgrondingsplas bij Sellingen veilig

Hans Doorschodt van camping De Papaver in Sellingen heeft tevergeefs extra veiligheidsmaatregelen geëist rond ontgrondingsplas Sellingerbeetse. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.

Doorschodt vindt de oevers van de Noordplas en Zuidplas gevaarlijk steil, terwijl zijn campinggasten gebruik maken van de plas. De provincie is als verlener van de vergunning aan Kremer Beheer verantwoordelijk voor veilige oevers, vindt de campinghouder. Hij stapte daarom in november vorig jaar naar de Raad van State toe.

Vergunningswerk

Volgens Doorschodt is de afwerking niet zoals de vergunning voorschreef. Er zijn inbressingen in de oevers, maar die zijn door de provincie gelegaliseerd met een nieuwe vergunning. Daardoor is de oeverlijn ietwat veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning. De Raad van State is daarmee akkoord gegaan.

Doorschodt strijdt door

Doorschodt legt zich niet neer bij de ontgrondingswerkzaamheden door Kremer. Dinsdag vocht hij bij de Raad van State uitbreiding van de zandwinning aan. Voor die zandwinning heeft de provincie vergunning verleend.

Lees ook:

- Zandwinning Sellingerbeetse deels stilgelegd

- Binnen twee weken besluit over toekomst zandwinning Sellingerbeetse

- Campinghouder eist veiligheidsmaatregelen bij zandwinningsplas

- Camping De Papaver houdt de deuren voorlopig gesloten