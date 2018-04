VVD in Stad wil bijgepraat worden over toekomst Topsportzorgcentrum

De VVD-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil bijgepraat worden over de toekomst van het Topsportzorgcentrum. Ze willen een bijeenkomst omdat Gerard Kemkers vertrekt bij FC Groningen.

Kemkers was één van de kartrekkers van het Topsportzorgcentrum. 'Wij willen idee krijgen van wat er gaat gebeuren in de toekomst en op korte termijn nu één van de geestelijke vaders van het centrum wegvalt.'

Geen toezegging

De vraag van de VVD-fractie was gericht aan wethouder Paul de Rook (D66), die sport in zijn takenpakket heeft. Toch kon de wethouder geen bijeenkomst toezeggen. Hij zal de vraag van de coalitiegenoot doorgeven aan FC Groningen.



Voorgefinancierd

Op dit moment is Kemkers nog manager Topsport en Talentontwikkeling bij de FC. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de realisatie van het centrum. Ook de gemeente speelt een rol in de totstandkoming, omdat ze de bouw hebben voorgefinancierd.



De voormalige schaatscoach vertrekt na de officiële opening van het Topsportzorgcentrum.

Lees ook:

- Supportersvereniging zit met vragen over vertrek Kemkers

- Wethouder heeft 'wel wat zorgen' na vertrek Kemkers bij FC Groningen

- Bouw van Topsportzorgcentrum ligt op schema