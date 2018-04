RTV Noord wint Gouden NL Award voor beste journalistieke productie

Stephanie Nijssen (RTV Noord) neemt de award in de categorie Eigen Nieuws in ontvangst (Foto: Twitter: @remyvanmannekes)

In Eindhoven zijn woensdag de NL Awards voor beste programma's van regionale omroepen uitgereikt. RTV Noord mocht driemaal juichen. Het project Graag gedaan hoor! won in twee categorieën. De omroep won ook de Eigen Nieuws-Award.

De avond startte goed voor RTV Noord, want het verhaal over de werkomstandigheden bij Primark viel meteen in de prijzen. Stephanie Nijssen nam de prijs in de categorie Eigen Nieuws met veel trots, maar ook met 'zwetende handen' in ontvangst.

Ontluisterend beeld

Via Facebook kwamen berichten binnen bij de Gronigner omroep over intimidatie en misstanden bij Primark. Daardoor ontstond een ontluisterend beeld over de gang van zaken bij de modeketen. Het leidde ertoe dat er in december vorig jaar een ondernemingsraad bij Primark werd geïnstalleerd

RTV Noord bewees dat je via allerlei kanalen nieuws kunt vinden, ook via Facebook Brigit Oomes-Jury NL Awards

'De winnaar onderscheidde zich met de manier waarop het nieuws is gevonden. De geïnterviewden waren moeilijk te spreken te krijgen, maar het nieuws werd toch heel goed opgepikt en prachtig uitgewerkt. Daarmee is bewezen dat je via allerlei kanalen nieuws kunt vinden, ook via Facebook', motiveerde jurylid Brigit Oomes de NL Award voor RTV Noord.

Beste online project

En het bleef niet bij één award. RTV Noord sleepte ook de prijs voor beste online project in de wacht. Met het winnende project - Graag gedaan hoor! - deden twee redactieteams van RTV Noord verslag van een tocht langs een deel van de projecten die betaald zijn met geld uit de gaswinning.

Alle prijswinnaars maakten als kers op de taart ook nog kans op de Gouden NL Award voor beste journalistieke productie. Met Beste Online Project kwam RTV Noord wederom als winnaar naar voren. Graag gedaan hoor! mag zich daardoor van alle regionale omroepen in het land een jaar lang de beste journalistieke productie van Nederland noemen.

Winnaars

In totaal werden er achttien radio- en televisieprogramma's, online projecten en journalisten genomineerd in de categorieën Eigen nieuws, Beste tv-programma, Beste radioprogramma, Beste online project, Documentaire en Jong Talent. Zie hieronder een overzicht van alle winnaars.

Eigen Nieuws:

RTV Noord - Misstanden Primark (Stephanie Nijssen)

Jong Talent:

Omroep Brabant (Karlijn Houterman)

Beste tv-programma:

RTV Oost - Docuserie over 't Dijkhuis in Borne (Jauke Boerdam)

Beste radioprogramma:

RTV Drenthe - Terugblik ongeval TT-Assen 1983 (Marjolein Knol)

Beste Online Project + Gouden NL Award:

RTV Noord - Verslag van tocht langs door gaswinning gefinancierde projecten (diverse redactieteams)

Documentaire:

Omroep Brabant - Intiem portret van boer Peer (Lout Donders, Daan Jongbloed en Frank van Osch)

