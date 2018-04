Deel dit artikel:











Deutsche Bahn: Frieschenbrücke in 2024 klaar Deutsche Bahn ontkent dat het nog tot 2024 duurt voordat de Friesenbrücke gerepareerd is. (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

'We houden ons aan het streven om de kapotte Friesenbrücke over de Ems in 2024 gerepareerd te hebben.' Dat zegt spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB).

De spoorwegmaatschappij zegt dit als reactie op een uitspraak van een Duitse minister dat het nog wel tien jaar kan duren voordat de brug klaar is. Gesteggel De Friesenbrücke bij Weener werd in 2015 kapot gevaren, waardoor er geen rechtstreekse treinverbinding meer mogelijk is met Leer. Met bussen kunnen reizigers nog wel verder worden vervoerd. Ondertussen wordt er flink gesteggeld tussen spoorwegen, Duitse en Nederlandse overheden en Meyer Werft over wat voor brug er moet komen en wie het allemaal gaat betalen. Wel ligt er een afspraak dat de spoorverbinding in 2024 hersteld moet zijn. Nieuwe eisen De Duitse minister Bernd Althusmann gooide olie op het vuur door te stellen dat het nog wel tien jaar kan duren omdat dat de Deutsche Bahn allerlei nieuwe eisen stelt. De spoorwegmaatschappij ontkent dat en zegt zich aan het plan te houden dat in november 2017 is gemaakt voor het herstel van de brug en de spoorverbinding. Lees ook: - 'Nieuwe spoorbrug bij Weener mogelijk pas over tien jaar klaar'

