Zonnepanelen-project Sunbrouck vertraagd omdat het te veel regent

Het zonnepark 'Sunbrouck' bij Zuidbroek staat er bijna. Toch duurt het nog even voordat het echt in werking is: het project loopt vertraging op door het slechte weer.

Sunbrouck moet ieder jaar voor 56 huishoudens aan stroom opwekken en telt straks achthonderd zonnepanelen. Het park komt te staan op de voormalige crossbaan in Zuidbroek.

Zandweg

Maar voordat het zover is, moet er eerst een grote transformator naartoe worden gebracht. En dat is het probleem, want het terrein is alleen te bereiken via een zandweg. En daarvoor is een transformator van 7.500 kilo iets te zwaar.

Dus moet de weg 'half verhard' worden. Daarom worden er stenen over de zandweg gelegd. Dat kan pas als het anderhalve week droog is geweest. En laat het nu net weer even zijn gaan regenen.

Binnen twee weken staat het park er

Dus moet Sunbrouck-secretaris Roelof Lanting nog iets langer wachten. Hij baalt ervan, maar is ook positief. 'Als het lukt de stenen te leggen, staat het park er ook binnen twee weken. Het is echt wachten op beter weer.'

Begin mei

Sunbrouck heeft een aantal huizen in de omgeving van Zuidbroek als klant. Ook doen er drie sportverenigingen mee. Als het aan Lanting ligt, kunnen die met ingang van begin mei van de zonnestroom gebruikmaken.