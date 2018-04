PvdA keert terug in college en gaat samenwerken met SP en Samen voor Pekela (update)

De PvdA gaat zeer waarschijnlijk regeren in Pekela. De partijen SP, Samen voor Pekela en de Partij van de Arbeid gaan een college vormen. Dat hebben de drie partijen woensdag uitgesproken.

De SP en Samen voor Pekela zaten de afgelopen jaren al samen in de coalitie.

Nieuwkomer PvdA

Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag van 21 maart, hebben SP'ers Pim Siegers en wethouder Hennie Hemmes met alle partijen gesproken. Uit die gesprekken komen nu dus de PvdA en Samen voor Pekela naar voren. Siegers over nieuwkomer PvdA: 'We hebben tussen 2006 en 2010 al een college gevormd met de PvdA en dat is prima bevallen.'

'Wij moeten recht doen aan de uitslag van de verkiezingen. Dit zijn de drie grootste partijen, dus dit lijkt ons een logische combinatie', aldus Siegers.

'Ik ben hier blij mee'

Jaap van Mannekes was de afgelopen jaren de wethouder namens Samen voor Pekela en is blij dat hij zijn pensioen waarschijnlijk nog even mag uitstellen. 'Als je werk je hobby is, dan is het geen belasting. Ik ben hier blij mee.'

'Het wordt een mooi rood college'

PvdA-fractievoorzitter Henk Busemann van de PvdA zegt dat zijn partij 'graag de verantwoordelijkheid neemt na het vertrouwen van van de kiezers.'

'Ik heb er absoluut zin in, het wordt een mooi rood college.'

Wie wethouder wordt namens de PvdA is nog niet bekend. 'Op dit moment zijn er drie kandidaten bij onze partij. Wij kiezen de wethouder grotendeels op basis van de portefeuille.'

Busemann vindt de portefeuilles onderwijs, herindeling en (jeugd)zorg mooie uitdagingen voor zijn partij.

Wat nu?

Kartrekker Pim Siegers wil het liefst zo snel mogelijk een klap geven op dit college. 'De verkiezingsprogramma's liggen niet ver uit elkaar en met het onderlinge vertrouwen zit het ook goed. Het liefst ga ik dit weekend al met de andere twee partijen om tafel. Wat mij betreft komen wij hier snel uit.'

