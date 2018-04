Gedeputeerde Gräper: 'Ga vooralsnog niet uit van vertraging Friesenbrücke'

Gedeputeerde Fleur Gräper gaat niet uit van vertraging in de bouw van de nieuwe Friesenbrücke. (Foto: hetnoordenvanboven.nl)

Gedeputeerde Fleur Gräper weet officieel niets van mogelijke vertraging van het herstel van de Friesenbrücke. 'Ik ga vooralsnog niet uit van vertraging', zegt ze.

Bernd Althusmann, de minister van Economische Zaken van de deelstaat Niedersachsen, twijfelt in een interview in de Osnabrücker Zeitung openlijk aan de haalbaarheid van een volledig gerepareerde Friesenbrücke in 2024.

Topbijeenkomst

Gräper zegt van niets te weten. 'Ik ben formeel niet geïnformeerd door onze Duitse partners', laat ze in een reactie weten. 'Vooralsnog ga ik er vanuit dat er geen vertraging is.' Wel geeft de gedeputeerde aan dat er 9 april een topbijeenkomst in Duitsland plaatsvindt, met vooral Duitse bestuurders.

'Daar ben ik nog niet voor uitgenodigd, maar dat is op zich ook niet zo gek', vervolgt ze. 'De verschillende financieringspartners uit Duitsland gaan met elkaar om tafel. Het ligt niet voor de hand dat wij daarvoor direct uitgenodigd worden.'

