Over twee weken meer duidelijkheid over versterking in bevingsgebied

Er komt over twee weken waarschijnlijk meer duidelijkheid over wat er op korte termijn met de versterkingsoperatie in het bevingsgebied moet gebeuren. Dat zeggen commissaris van de Koning René Paas en minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken.

Naar verwachting moeten er in totaal zo'n twintigduizend huizen in het aardbevingsgebied versterkt worden.

De minister zat woensdag, voor het eerst sinds hij bekendmaakte dat de gaswinning in Groningen binnen twaalf jaar wordt gestopt, weer om tafel met de Groninger bestuurders. Zij maken zich zorgen over de gevolgen van dat kabinetsbesluit voor de versterking van huizen.

Welk effect?

'Het is erg waarschijnlijk dat als de gaswinning met een rotvaart teruggaat naar nul, dat een effect heeft op de versterkingsoperatie en het veiligheidsniveau', zegt Paas. 'Maar we kunnen de gevolgen nu nog niet precies overzien. Dat is aan deskundigen.'

Die deskundigen komen op verzoek van minister Wiebes voor de zomer met hun resultaten. 'Maar wat doe je tot die tijd met de versterking?', vraagt Paas zich hardop af.

Raar

Wiebes kan de Groninger bestuurders nog niet geruststellen. 'Dit is precies waar we het nog over moeten hebben', zegt hij. 'Alles stilleggen in de versterking is raar, maar iemand uit z'n huis sturen en balken door de woonkamer leggen als niet nodig blijkt, is ook raar.'

Twee weken

Wiebes en Paas geven aan dat de bestuurders en de minister daar binnenkort weer over praten. Volgens de minister zijn nog niet alle gegevens voor handen en is er simpelweg iets meer tijd nodig. Paas: 'Over twee weken nemen we daar een besluit over.'

Complimenten

De gesprekken tussen Wiebes en de Groninger bestuurders gingen overigens met name nog over het besluit om in 2030 te stoppen met de gaswinning. 'Dat is toch een historisch moment geweest', zegt Paas. 'Daar zijn de nodige complimenten over uitgewisseld.'

'Het was ook een ferm besluit', vult Wiebes aan. 'Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan.'

