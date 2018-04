Deel dit artikel:











Ontbreken Omgevingsvergunning bij afvalverwerker zorgt voor vraagtekens in Staten De nasleep van de brand bij A. Talen houdt de partijen in het provinciehuis nog steeds bezig. (Foto: Nico Swart)

De nasleep van de brand bij afvalverwerker A. Talen in Stadskanaal houdt de partijen in het provinciehuis nog altijd flink bezig. 'Was het ontbreken van de omgevingsvergunning geen reden om eerder te handhaven?'

Geschreven door Martijn Folkers

Verslaggever

Zowel de PvdA, Groninger Belang, de PVV en de VVD zijn niet onder de indruk van de maatregelen die de provincie en de Omgevingsdienst Groningen tot dusver hebben genomen tegen de afvalverwerker. Eerder moeten optreden 'Talen heeft nooit een omgevingsvergunning gehad', stelt PvdA-Statenlid Dominique de Haas. 'Had u als provincie niet eerder moeten optreden tegen Talen?' Die vraag leeft ook bij Groninger Belang. 'Was het ontbreken van een omgevingsvergunning geen reden om eerder te handhaven?' Activiteitenbesluit Volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) kon Talen in Stadskanaal wel functioneren, omdat het een beroep kon doen op een genomen activiteitenbesluit. 'Als een bedrijf meer afval wil stallen, kan het dat aanvragen via een omgevingsvergunning. Dan is de provincie bevoegd gezag. Zolang dat nog niet het geval is, dan is er sprake van een activiteitenbesluit.' En volgens Homan is dat bij A. Talen het geval. Onvolledige omgevingsvergunning Bovendien heeft Talen volgens Homan in een eerder stadium een omgevingsvergunning aangevraagd, maar heeft de provincie die moeten afwijzen omdat deze onvolledig was. Voor PVV'er Dennis Ram is dat niet genoeg. Hij wil een overzicht van de gebeurtenissen bij Talen en de handhaving die er is gepleegd. 'Dat feitenrelaas hebben wij als Staten nodig om onze controlerende taak uit te voeren.' Lees ook: - Eigenaar afvalverwerker Talen: 'Brand had al na een dag geblust kunnen zijn'

