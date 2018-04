'Anderhalf miljoen voor Boemeltje Plus is erg veel geld'

Partijen in de Provinciale Staten staan niet te springen om de beurs te trekken voor de sneltrein. (Foto: Jos Schuurman (FPS))

De ruim anderhalf miljoen euro voor de sneltrein naar Winschoten komt er, maar de partijen in de Provinciale Staten staan niet te springen om de beurs te trekken.

Volgens het provinciebestuur is die anderhalf miljoen euro nodig om extra onderzoek te doen naar de uitwerking van de plannen om de sneltrein naar Winschoten te realiseren. Dat geld is nodig omdat een zwakke bodem tussen Groningen en Winschoten roet in het eten gooit.

Kan dit niet goedkoper? Harrie Miedema - GroenLinks

Sparen

'Blijkbaar moet zo'n onderzoek naar die sneltrein zo veel kosten', stelt Harrie Miedema van GroenLinks. 'We hebben er op zich geen problemen mee, maar kan dat niet goedkoper?'

Dat gevoel leeft bij meerdere fracties. 'Kunnen we niet beter sparen en de spoorlijn naar Winschoten extra aanpakken?', is de mening van SP'er Raymond Jousma. VVD'er Laura Dijkstra sluit zich daarbij aan.

'Ik heb begrepen dat we 1,65 miljoen euro investeren om de diensttijden aan te passen. We gaan van een boemeltje naar Boemeltje Plus. Gooien we dat geld niet weg?'

Bezwaar

Gedeputeerde Fleur Gräper geeft op haar beurt aan dat ze er niet onderuit kan. 'Alleen bij grootschalige investeringen van rond de honderd miljoen kan de zwakke bodem worden aangepakt. Het grootste bezwaar is dat het spoor er dan voor een jaar of langer uit ligt', zegt ze.

Op deze manier hopen we alsnog minuten te winnen op het traject Fleur Gräper - Gedeputeerde

'We hebben gezocht naar een oplossing en op deze manier hopen we alsnog minuten te winnen op het traject. En zo is het geen boemel, maar een versnelling.'

Niet de enige zorg

De bodemgesteldheid is niet de enige zorg rond de Wunderline. De Duitse minister van deelstaat Niedersachsen repte in de Osnabrücker Zeitung dat de reparatie van de Friesenbrücke nog wel tien jaar kan duren. Gedeputeerde Fleur Gräper en de Deutsche Bahn geven aan dat de brug rond 2024 wél klaar is.

Lees ook:

- GroenLinks wil 'volwaardige aansluiting' Veendam op landelijk spoornetwerk

- Gedeputeerde over gewijzigde treintijden: 'Er zaten maar vijf mensen in laatste trein naar Winschoten'

- 'Maak van spoorlijn naar Stadskanaal een uitprobeer-spoor