Kunnen de bewoners van Betonbos langs het Eemskanaal blijven wonen?

Het stadsbestuur is maar wat blij met de nieuwe bouwplannen rondom het Eemskanaal. Maar de bewoners van Betonbos hebben zorgen. Kunnen ze straks in hun woonwagen blijven wonen?

Betonbos bevindt zich al vijftien jaar aan de oever van het Eemskanaal. In het stukje bos staan meerdere woonwagens. 'Na bijna vijftien jaar lijkt het erop dat de eigenaar van het terrein en de gemeente Groningen nieuwe ontwikkelingsplannen hebben voor de locatie. Dan is de hamvraag: 'Hoe nu verder?', vroeg bewoner Jan Joost Alberts zich namens de medebewoners af.

Geen antwoord



Maar een antwoord op de vraag kreeg Alberts woensdagavond niet. In het Stadhuis werd namelijk gesproken over de nieuwbouwplannen rondom het Eemskanaal. 'Betonbos is niet in handen van de gemeente. Ik vind het dus lastig om daar iets over te zeggen.'

De eigenaar weet wie wij zijn. Dus we staan open voor contact Jan Joost Alberts - Bewoner Betonbos

Naar de eigenaar

Dus zullen de bewoners in eerste instantie naar de eigenaar van het terrein moeten gaan. 'Wij weten wie de eigenaar is, hij weet wie wij zijn. Dus we staan open voor contact', zegt Alberts hoopvol.

De bewoners opperden om het bos te gebruiken als locatie voor Tiny Houses. De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie reageerden positief op die gedachte.

Partij voor de Dieren

Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren sprong vooral in de bres voor het voortbestaan van Betonbos. 'Ziet het college ook mogelijkheden om de projectontwikkeling hand in hand te laten gaan met de ontwikkeling van het Betonbos?', vroeg hij zich af.

Wel een bos geen woonwagens



Alhoewel de groep bewoners niet bang is om te moeten vertrekken, hebben ze wel vragen over hun toekomst. 'In de plannen zien we dat op het terrein een bos is ingetekend, maar niet een bos met woonwagens. Daar moeten we nog even aan werken', benadrukt Alberts.

MEER-dorpen



Niet alleen de bewoners van Betonbos kwamen op voor hun belangen. Belangvereniging MEER-dorpen deed ook hun zegje namens de dorpen Middelbert, Engelbert, Euvelgunne en Roodehaan.



De ontwikkelingen rondom het Eemskanaal, ook wel de Eemskanaalzone genoemd, spelen zich af tussen de Oosterhaven en Meerstad. Wilma Ritsema verzocht om innige samenwerking te zoeken als het stadsbestuur het zogenoemde deelgebied 4 gaat ontwikkelen. Middelbert valt namelijk onder dat gebied.

De bewoners van de dorpen vinden dat er in de huidige plannen teveel open eindjes zijn. 'Tekeningen op kaarten zijn niet helder en eenduidig weergeven.'

Politiek

'Op welke basis kunnen wij dan een zienswijze indienen?', betoogt voorzitter Ritsema. 'Door samen met bewoners de belangrijkste waarden te definiëren, kan een breed draagvlak worden gecreëerd en kunnen we samen bouwen aan een positief en collectief wensbeeld voor de toekomst.'

Naast belanghebbenden gaf ook politiek Groningen voor het eerst een mening over de plannen. 'Er is weinig aandacht voor het openbaar vervoer. Misschien kunnen we daar de langgekoesterde wens voor een watertaxi waarmaken', stelde Berndt Benjamins van D66.

Laat het alsjeblieft geen Meerstad 2 worden qua financiële risico's Inge Jongeman - ChristenUnie

Herman Pieter Ubbens (CDA) kan zich voorstellen dat de huidige ondernemers zich daar ongemakkelijk voelen. 'Het lijkt alsof er voor veel van hen geen plek is', vertelde hij. Inge Jongman van ChristenUnie voegde toe: 'Laat het alsjeblieft geen Meerstad 2 worden qua financiële risico's.'

Stad gaat in gesprek

Wethouder Roeland van der Schaaf liet weten dat, zodra er daadwerkelijk tekeningen gemaakt gaan worden, belanghebbenden benaderd worden. 'De plannen kunnen niet gerealiseerd worden als we in gesprek gaan met belanghebbenden.'



Naar verwachting stemt de gemeenteraad over twee weken in met de bouwplannen van de Eemskanaalzone.

