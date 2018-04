GroenLinks: evenementen in Leek moeten milieuvriendelijker

De berg plastic bekers tijdens evenementen vormt GroenLinks Leek een doorn in het oog. (Foto: Marcel van Hoorn/ANP)

De grote berg plastic glazen of het gebruik van een stinkende dieselgenerator. Op elk evenement kom je het tegen. GroenLinks in de gemeente Leek wil er iets aan doen en daagt het gemeentebestuur uit met maatregelen te komen.

De Pinkstermarkt, de LeekWeek, de dorpsfeesten en de fairs: Leek staat bol van de activiteiten. GroenLinks vindt dat er op het gebied van duurzaamheid nog heel veel te winnen valt.

Overleg

De partij denkt dat in overleg met de organisatoren, ondernemers en de gemeente veel mogelijk is. Of de gemeenteraad en het college van B&W de handschoen van GroenLinks op gaan pakken moet binnenkort duidelijk worden.