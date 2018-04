Lycurgus grijpt koppositie in kampioenspoule na thriller tegen Dynamo

Abiant/Lycurgus heeft woensdag dankzij een zwaarbevochten 2-3 zege de koppositie in de kampioenspoule ingenomen. Na een uitstekend begin in Apeldoorn, met twee gewonnen sets op rij, knokte Dynamo terug tot 2-2.

In een bloedstollende laatste set trokken de bezoekers uit Groningen na zes matchpoints uiteindelijk aan het langste eind. Hierdoor ligt Lycurgus op koers om thuisvoordeel in de play-offs om het landskampioenschap te bewerkstelligen.

Beter setgemiddelde

Door een beter setgemiddelde is de ploeg van coach Arjan Taaij nu lijstaanvoerder in de kampioenspoule. Concurrent Orion heeft net als Lycurgus 28 punten, maar moet voorlopig genoegen nemen met de tweede plaats.

Als Lycurgus zaterdag in eigen huis met 3-0 van Zwolle wint, kunnen de Groningers met thuisvoordeel beginnen aan best-of-five serie in de strijd om het landskampioenschap tegen Orion. De concurrent uit Doetinchem speelt de laatste wedstrijd tegen SSS.

Van ver komen

Het moest uiteindelijk van heel ver komen voor de gasten, maar in het begin van het duel was er geen wolkje aan de lucht voor de Groningers, die de eerste twee sets relatief eenvoudig wonnen.

De eerste set was binnen twintig minuten met 16-25 een prooi voor Lycurgus en ook in de tweede set lieten de bezoekers er geen gras over groeien. Ze stonden constant aan de goede kant van de score en trokken hier met 21-25 aan het langste eind. Frits van Gestel sloeg de beslissende bal via een tegenstander uit het veld.

Momentum gekanteld

In de derde set begon Lycurgus ook nog goed, maar Dynamo boog een 8-10 voorsprong voor de Groningers om in een 14-12 voorsprong. Hiermee had de thuisploeg het beslissende gaatje geslagen. Het werd 25-21 voor Dynamo en daarmee was het momentum meteen gekanteld.

Zesde matchpoint

Onder aanvoering van een sterk spelende Niels de Vries werd in de vierde set nog wel een 11-14 voorsprong genomen, maar Dynamo knokte zich knap terug en sleepte door een sterke slotfase ook deze set binnen met 25-23.

In de beslissende set ging het enorm lang gelijk op. Van 16-16 en 18-18 tot 19-19. Uiteindelijk werd het zesde matchpoint door Lycurgus benut, waardoor de koppositie alsnog werd gegrepen.

Koploper

Het laatste duel tegen Zwolle begint zaterdag om 20:00 uur in de topsporthal van het Alfa-college. Na afloop is bekend of de Groningers wel of niet met thuisvoordeel aan de play-offs om het landskampioenschap kunnen beginnen. De beste kaarten zijn na deze 'ontsnapping' in handen van de Stadjers.

