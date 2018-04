Op Facebook meekijken naar werk van de politie: het kan vrijdag

Agentes Berdien en Dieuwke van de politie Oldambt doen vrijdag op Facebook verslag van hun dienst. Dat is een primeur voor Noord-Nederland.

'We willen de inwoners van ons werkgebied graag een kijkje in onze keuken geven, met deze live volging zoals we dat noemen', vertelt teamchef Jos Bruining van de basiseenheid Ommelanden Oost van de politie Noord-Nederland.

'We willen graag onze social media wat meer smoel geven. We maken er veel gebruik van, om de burgers bij onze veiligheidsproblemen te betrekken.'

Foto's en updates

De twee agentes draaien vrijdag tussen twee uur 's middags en elf uur 's avonds een zogenaamde noodhulpdienst. Van wat ze tegenkomen, plaatsen ze updates en foto's op Facebook.

'Burgers kunnen meekijken en eventueel ook vragen stellen. Of opmerkingen plaatsen, waar de collega's naartoe zouden moeten als er iets speelt', zegt Bruining.

Hoe zit het met de privacy?

Het is geen livestream, benadrukt Bruining.

'Dat heeft te maken met de privacy, want we kunnen niet alles uitzenden. We moeten goed kijken naar wat we plaatsen. Het moet in overeenstemming zijn met de Wet persoonsgegevens en de bescherming van de gegevens van onze burgers.'

Niet eenmalig

Wat Bruining betreft, blijft het niet bij één keer.

'Elders in het land zijn er al ervaringen mee. Maar dit wordt de eerste keer dat we het op deze schaal doen in Noord-Nederland. Wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar, want we willen de burgers nog meer betrekken bij het politiewerk. Zij zijn onze ogen en oren.'

Lees ook:

- Advocaat doet aangifte tegen Groningse wijkagent wegens overtreding privacy