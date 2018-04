Verwijderen fietsenrekken langs route Koningsdag is begonnen

Het duurt nog drie weken voordat koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens Koningsdag een bezoek aan de stad Groningen brengen, maar er is al begonnen met het verwijderen van fietsenrekken langs de route.

Donderdagochtend om zeven uur werd er al volop gewerkt langs de Vismarkt. 'We zijn er vroeg bij, want straks wordt het hier hartstikke druk. Dus de rekken die vrij zijn, halen we al weg', zegt Sjoerd Wagenaar van de gemeente Groningen.

Rekken die 'ingestraat' zijn

Het gaat om de rekken die 'ingestraat' zijn, zoals Wagenaar het noemt. 'We halen ze eruit en dan moet de straat ook weer dichtgemaakt worden. Dat doen we nu al, want als we over twee weken nog moeten beginnen lukt het niet meer op tijd.'

Beveiliging Koninklijk Huis bepaalt

'Een paar weken geleden is samen met de beveiliging van het Koninklijk Huis bepaald wat er weg moest. 'Daar loopt straks de koning langs, dat moet weg en dat moet weg.' Dus we hebben opdracht gekregen om deze rekken weg te halen', vertelt Wagenaar.

Dat gebeurt vanwege de veiligheid, zodat mensen er straks in de drukte niet over struikelen.

'Alle objecten langs de hele route moeten verwijderd worden: de fietsenrekken, de bankjes, verkeerspalen.'

Rekken met fiets en al losgehaald

Momenteel worden fietsen die nog in een rek staan niet losgeknipt. 'We zetten die blokken met fiets en al aan de kant. We hopen dat de eigenaar komt en de fiets meeneemt, dan kunnen we het blok afvoeren. We mogen niet zomaar een fiets weghalen nu, rond Koningsdag mag dat wel.'

Vanaf twee dagen voor Koningsdag kan je je fiets beter niet meer langs de route parkeren, zegt Wagenaar. 'Want dan worden ze gewoon verwijderd. Het wordt vooraf aangekondigd wat wel en niet mag.'

Direct nadat de koning is vertrokken op 27 april, worden de verkeersborden teruggezet. En op maandag 30 april volgt de rest.

