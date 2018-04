Middeleeuws steegje in Stad geeft geheimen prijs: 'Het is fascinerend'

Het duurt nog even, want eerst moet de bouw van het Groninger Forum voltooid zijn. Maar de bedoeling is dat het smalle steegje tussen de Poelestraat en de Nieuwe Markt in Stad daarna weer open gaat voor het publiek.

Voor de bouw van het Forum was het een onopvallend, doodlopend steegje. Momenteel staat er een hek voor en is het niet toegankelijk voor het publiek. Taco Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen, kan bijna niet wachten tot het steegje weer open gaat.

'Dit hoort ook bij een Middeleeuwse stad: steegjes. De neiging is altijd om ze af te sluiten, maar ik ben heel blij dat er ook weer eens eentje opengaat. Zodat iedereen op die manier de Middeleeuwen weer kan beleven.'

Ouder dan gedacht

Het steegje ligt tussen Bar Players en een pand dat ouder blijkt dan lang gedacht. 'We hebben het onlangs kunnen dateren. Dat dateert van omstreeks 1460. Dat zie je heel goed aan de zijgevel, in het steegje', zegt Tel.

'Groningen is een bijzonder oude stad en ook al heel vroeg zijn er veel stenen huizen gebouwd', vertelt Tel.

'De oudste zijn zeker tweehonderd jaar ouder dan 1460. De tweede helft van de vijftiende eeuw was een tijd van grote bloei, toen is er heel veel gebouwd in de stad. De stad is toen nog verder versteend dan ze al was.'

De Martintoren was er toen nog niet, die was zo'n twintig jaar later klaar.

Onduidelijk wie er gewoond hebben

Er moeten destijds welgestelde mensen gewoond hebben in het pand naast het steegje. 'Want de Poelestraat was een hoofdstraat in de stad, die leidde naar de Poelepoort destijds. Er staan grote huizen. Maar wie in dit pand gewoond hebben, dat weten we niet.'

Luxere vensters

'Het is fascinerend', zegt Tel.

'De gevel is voortdurend gewijzigd, omdat mensen in de loop der eeuwen steeds grotere vensters wilden. Het glas werd steeds beter, men wilde luxere vensters. En die werden uitgebroken in het oude muurwerk. Dat gebeurde in verschillende fasen en dat kun je allemaal aflezen aan de zijgevel.'

Overdag open

Het idee is dat het steegje straks overdag weer open gaat. 's Nachts gaat het hek dicht. 'Maar eerst moet alle bouwerij van het Forum klaar zijn. En dat duurt nog wel even. Dan zijn we wel een paar jaar verder.'