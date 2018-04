Rondje Groningen: nieuwe hotels langs de ringweg

Het Rondje Groningen concentreert zich vandaag voornamelijk op de Stad. Zo is er frustratie over fietsvakken, wordt er een Groningse zege in de doofpot gestopt en kunnen er nieuwe hotels worden begroet. Lees het allemaal hier.

1) Corteo

Het uitvak zit zondag bij SC Heerenveen - FC Groningen vol tot aan het laatste stoeltje. Om 13:00 uur vertrekken de supporters gezamenlijk richting het stadion vanaf parkeerplaats P8. Deze zogenaamde corteo zagen we eerder ook voorafgaand aan de halve finale van de beker in 2015 tegen Excelsior.

2) Geen pannenbier, maar broodje bal

Als bouwvakkers het hoogste punt van een nieuwbouwproject bereiken, en de dakpannen gelegd kunnen worden, is het een traditie dat er zogeheten 'pannenbier' wordt geschonken door de opdrachtgever van het project.

Bij de bouw van het Sportcentrum op het Europapark werd vandaag ook het hoogste punt bereikt. De bouwvakkers kregen ditmaal een speciale lunch als beloning.

3) Droste-effect

Nee, dit heeft niets met chocola te maken, wél met een visuele afbeelding die een afbeelding van zichzelf bevat. Twitteraar Marijke Leliveld spotte 'm in een strip van Dirkjan, die toevallig ook nog van toepassing was op het Stripmuseum in Groningen.

5) Kleintje Keiweek

De jaarlijkse Keiweek in Stad is bedoeld om eerstejaars studenten te introduceren in Groningen. Maar zo'n introductie kan nóg eerder, dachten studenten van Roeivereniging Aegir. Zij gingen op bezoek bij OBS Karrepad en lieten de basisscholieren alvast kennis maken met het studentenleven.

6) Raadsvergadering reconstrueren

En er was nog meer studentennieuws vandaag. Scholieren van het Alfa College ondervonden op het Stadhuis hoe het is om deel te nemen aan een raadsvergadering. Dat ging de studenten naar verluidt best aardig af.

7) Onderdak voor insecten

Door de bomenkap langs de Ringweg in Groningen zijn voor insecten van hun nestplekken beroofd. Maar de provincie heeft daar nu een oplossing voor gevonden: insectenhotels.

8) Begroet het koningspaar vanaf het water

Op Koningsdag wordt er nogal wat drukte verwacht in Groningen. Niet heel vreemd, want de Koninklijke familie brengt dit jaar een bezoek aan de Stad. En wat is er mooier om zo'n dag dan vanaf het water te beleven?

9) Japans lichtpuntje

Als er een speler van FC Groningen was die zijn marktwaarde de afgelopen maand liet stijgen, is het Ritsu Doan wel. Het leverde de Japanner een uitverkiezing op in het Eredivisie-elftal van de maand.

10) Groningse zege in de doofpot?

Gisteren maakten we al melding dat de Oldstars van FC Groningen de Derby van het Noorden met 0-3 wisten te winnen bij SC Heerenveen. Volgens de Friezen eindigde het duel echter in een doelpuntloze remise. Het officiële twitteraccount van de FC reageerde daarop gevat.

