Groningse zwangere vrouwen krijgen kinkhoestvaccin aangeboden

De GGD Groningen gaat zwangere vrouwen een kinkhoestvaccin aanbieden. De aanstaande moeders moeten daar wel zelf voor betalen.

Door het vaccin is de baby al voor de geboorte beschermd tegen kinkhoest. Deze ziekte komt de laatste jaren weer meer voor.

Hoestbuien

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Die wordt verspreid door kleine druppeltjes uit de keel die tijdens het hoesten in de lucht komen. De bacterie maakt een stof aan die langdurige hoestbuien veroorzaakt. Vooral baby's die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn, kunnen erg ziek worden. Kinkhoest kan bij pasgeborenen leiden tot longontsteking, ademnood, hersenschade en soms zelfs tot overlijden. Jaarlijks worden gemiddeld 120 baby's met kinkhoest opgenomen in het ziekenhuis.

Voorop lopen

Het besluit van de GGD Groningen loopt vooruit op een landelijk besluit om het vaccin aan te bieden aan zwangeren. Onlangs werd bekend dat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid het advies van de Gezondheidsraad overneemt om alle zwangere vrouwen standaard een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. Voorwaarde is wel dat het uitvoerbaar en betaalbaar is. Voor de zomer wordt hierover een definitief besluit genomen.