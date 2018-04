Midden-Groningen biedt meer vergunningshouders onderdak dan verplicht

De gemeente Midden-Groningen heeft een voorsprong opgebouwd met de opvang van asielgerechtigde vergunninghouders.

In de tweede helft 2017 moesten de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde samen 38 vergunninghouders huisvesten, dat zijn 47 mensen geworden. Het Rijk legt iedere gemeente in Nederland jaarlijks een taakstelling op.

Deze voorsprong wordt meegenomen in de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2018. In dit halfjaar moet de gemeente Midden-Groningen 48 vergunninghouders onderdak brengen. De voorsprong uit het vorige halfjaar wordt meegeteld.



Thuis in Midden-Groningen

Nieuwe statushouders doorlopen het introductietraject 'Thuis in Midden-Groningen'. In acht bijeenkomsten krijgen zij les over Nederlandse waarden, gezondheidszorg, administratie bijhouden, woonvaardigheden.

Ze maken een plan hoe ze mee willen gaan doen in de Nederlandse samenleving en ondertekenen een participatieverklaring. In 2017 hebben 75 statushouders dit traject doorlopen.

