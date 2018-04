Sylvia Smit alsnog gehuldigd: 'Het was voor mij na de laatste keer klaar'

Sylvia Smit (links) in duel met de Noorse Lene Storlokken tijdens een WK-kwalificatieduel in 2010. (Foto: RTV Noord)

Het heeft even geduurd, maar Sylvia Smit krijgt vijf jaar nadat ze stopte als international haar afscheid. Vrijdag wordt ze in Eindhoven, voorafgaand aan de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Ierland, in het zonnetje gezet.

'Dat het best wel lang geduurd heeft dat ik afscheid kan nemen heeft er denk ik mee te maken of je doorgaat met je carrière of dat je stopt', vermoedt Smit.

Oneens met bondscoach

'Je blijft, als je doorgaat, oproepbaar voor de KNVB. Maar dat heb ik nooit zo ervaren. Het was voor mij na de laatste keer klaar', vertelt ze. Eind 2013 besloot Smit een punt te zetten achter haar interlandcarrière. Ze was het niet eens met het selectiebeleid van toenmalig bondscoach Roger Reijners.

Smit speelde van 2004 tot 2013 voor de Oranje Leeuwinnen. Ze maakte in die periode dertig doelpunten voor het Nederlands vrouwenelftal.

Het bondsridderschap? Ik laat het gewoon maar op me afkomen Sylvia Smit - voormalig International

Cadeau

De voetbalster uit Stadskanaal krijgt vrijdagavond een cadeau overhandigd door bondsvoorzitter Michael van Praag.

Ze is ook uitgenodigd om voor de wedstrijd handtekeningen uit te delen in de fanzone bij het Philips Stadion van PSV. En misschien komt daar het bondsridderschap nog wel bij. 'Ik laat het gewoon maar op me afkomen. Het is altijd leuk om benoemd te worden tot bondsridder. Het zou kunnen', besluit ze.

Smit stopt aan het eind van het seizoen met voetballen. Ze speelt nu voor DTS in Ede.

