Griffier Oldambt maakt overstap naar Het Hogeland

Met de fusie in aantocht heeft de gemeente Het Hogeland vanaf 1 juni alvast een raadsgriffier. Pieter Norder (49) wordt de eerste ambtelijk adviseur van de gemeenteraad.

Norder is op dit moment nog griffier in de gemeente Oldambt. Daar neemt hij na acht jaar afscheid.

Ervaring

Norder begon in 2002 als griffier bij de gemeente Vlagtwedde. Daarna werkte hij nog als griffier in Slochteren, voordat hij in 2010 naar Oldambt ging.

Op 26 april is de formele benoeming van Norder in de raadsvergadering van Eemsmond.

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond gaan op 1 januari 2019 samen in de nieuwe gemeente Het Hogeland.