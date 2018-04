De Onlanden heet de ringslang van harte welkom

Als je in natuurgebied De Onlanden op een ringslang stuit, hoef je niet gillend op de vlucht te slaan. De dieren zijn niet giftig en het is juist de bedoeling dat ze er zijn.

Sterker nog: Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de ringslang zich meer gaat vestigen in het natuurgebied in de kop van Drenthe, ten zuiden van de stad Groningen.

Broeihopen

Dat gebeurt door zogenaamde broeihopen aan te leggen, waarin de slang eieren kan leggen. Die bestaan onder meer uit mest, takken en bladafval.

'De bedoeling is dat zo'n hoop gaat broeien', zegt Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen. 'En een ringslang heeft een temperatuur van zo'n 28 graden nodig om zijn eieren te laten uitkomen. Dat duurt een aantal dagen.'

De grootse slang van Nederland

De ringslang is de grootste slang van Nederland. Hij kan een meter veertig lang worden en heeft een kenmerkend zwartgeel kopje.

'En hij is niet gevaarlijk', benadrukt De Winter. 'In tegenstelling tot de adder. En hij bijt ook bijna niet.'

Gesignaleerd in Stad

Er zitten nu ook al ringslangen in De Onlanden. 'Er zijn zelfs waarnemingen bekend vanuit de stad Groningen', zegt De Winter

'Er zijn ook wat onbevestigde waarnemingen uit volkstuinencomplexen rond het Stadspark. Dat is ook niet zo vreemd, want daar liggen veel composthopen. Die hebben voor ringslangen dezelfde functie als de broeihopen die we nu aanleggen.'

