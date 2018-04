Lopend Vuur: Ik meld me niet snel ziek

Een griepje, vermoeidheid, een blessure. In Nederland blijkt de grens om je ziek te melden voor velen vrij hoog te liggen.

Uitzendbureau Unique en onderzoekbureau Motivaction deden onderzoek naar ziekteverzuim.

'Gewoon naar het werk'

Iets meer dan de helft van de werknemers zegt gewoon te gaan werken, terwijl ze zich eigenlijk ziek zouden moeten melden.

Redenen om toch door te werken zijn een verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook schaamte of angst om een baan kwijt te raken.

Hoe zit dat bij jou?

Ons Lopend Vuur van vandaag:



Blijf jij snel thuis vanwege en griepje of wat gesnotter? Of loop je door tot je echt niet meer kunt? Praat mee op onze facebookpagina of via 050 3188 288.

Honden aan de lijn

In ons Lopend Vuur van donderdag legden we jullie de stelling 'Honden moeten los kunnen lopen, ook in natuurgebieden' voor. Bijna 5500 mensen brachten hun stem uit. Ruim driekwart van de stemmers vindt dat honden niet per definitie los mogen lopen.