Nordica zoekt personeel voor extra vluchten

De uitbreiding van het aantal vluchten van vliegmaatschappij Nordica naar Groningen Airport Eelde leidt tot nieuwe banen. Nordica zoekt achttien mensen en het vliegveld heeft zelf inmiddels vijftien tot twintig mensen aangenomen.

Dat zegt Marco van de Kreeke, directeur van het vliegveld.

Impuls

Nordica, dat vorige week is begonnen met wekelijkse vluchten naar München, zoekt nog extra bemanning voor zijn vliegtuigen. Nordica verzorgt sinds het najaar van 2016 ook de vluchten naar Kopenhagen.

'Maar ook voor ons als luchthaven betekent het een impuls, wij moeten vroeger open, de vluchten gaan langer door 's avonds', zegt Van de Kreeke.

'Nordica is al een poosje op zoek. Er zijn al zes mensen uit de regio ingehuurd, die vliegen al. En de rest van het personeel, vooral uit het buitenland, is hier gestationeerd. Maar het is de bedoeling om zo veel mogelijk lokaal te werven', zegt Van de Kreeke.

'Een stuk goedkoper'

'Het maakt het voor Nordica een stuk goedkoper, dan hoeven ze geen hotelovernachtingen meer te betalen en vergoedingen te geven. En het komt ten goede aan de werkgelegenheid in de regio.'

