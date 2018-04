Voedselbank Oldambt: 'Steeds meer mensen lijden honger'

Het aantal mensen dat in de omgeving van Oldambt onmiddellijk een voedselnoodpakket nodig heeft stijgt. Dat zegt de Voedselbank in het gebied.

'Sommige cliënten die bij ons aankloppen hebben niets te eten, ze lijden honger', reageert oprichter Henk Koning van Voedselbank Oldambt. Vooral bij alleenstaanden met kinderen en ouderen is de nood hoog.

Naast de stijging van het aantal schrijnende gevallen, krijgt de voedselbank ook meer reguliere aanvragen. 'Elke week komen er vier tot zes gezinnen bij.'

Koning zoekt de verklaring voor die toename in een verruiming van de aanmeldcriteria. Over de vraag waarom het aantal acute gevallen stijgt tast de voedselbank in het duister.

Schaamte

'Vaak speelt schaamte een rol. Mensen denken dat ze het wel redden, maar dat blijkt vervolgens niet zo te zijn.'

De oprichter van de voedselbank in Oldambt noemt het 'triest' dat sommige cliënten die zich aanmelden bij de voedselbank geen eten hebben en honger lijden. 'Hoewel dat de praktijk is heeft het nog altijd grote impact op ons.'

Honderden gezinnen

Voedselbank Oldambt helpt 350 gezinnen met gemiddeld één voedselpakket per week. Hoewel de voedselbank afhankelijk is van de aanvoer van andere partijen, zitten er altijd een aantal basisingrediënten in een pakket. 'In alle pakketten zitten vlees, groente, aardappelen en zuivelproducten.'

Tonnen aan voedsel

De voedselbank in Oldambt en omstreken verwerkt vijf tot zeven ton voedsel per week. Jaarlijks gaat het om ruim zestig ton aardappelen. 'We draaien op vrijwilligers die elke week keihard werken om iedereen in voedsel te voorzien.'