Echt of nepnieuws? Dankzij de sterrenkunde weten we het straks

Hoe komt je erachter of een nieuwsbericht op internet echt is of 'fake'? In de toekomst kunnen we dit waarschijnlijk makkelijker achterhalen, dankzij computersystemen die in de sterrenkunde worden gebruikt.

'Sterrenkundigen verwerken heel veel data en als ze iets vinden, willen ze weten of het klopt. Wij hebben technieken ontwikkeld, waarmee ze terug kunnen naar de bron', vertelt de Groningse hoogleraar Edwin Valentijn. Hij is een sterrenkundige die gespecialiseerd is in de toepassing van informatietechnologie in de sterrenkunde.

Terug naar de bron

'Als we bijvoorbeeld iets vinden in data die zijn opgenomen in een woestijn in Chili, dan gaan we terug naar die specifieke telescoop in die woestijn in Chili. We gaan dus terug naar de bron en kijken of het allemaal klopt. Of zit er misschien een vlekje op de lens, waardoor we een vertekend beeld krijgen?', legt Valentijn uit. 'Diezelfde computersystemen gaan we nu inzetten bij het checken van digitale media. We volgen de hele route terug naar de bron.'

Wereldverbeteraar?

Valentijn verwacht niet dat het project dat de naam 'Proeftuin Mining Big Data' heet, de wereld gaat verbeteren, 'maar op een aantal domeinen gaan we het zeker toepassen.'

Bij het drie jaar durende project zijn onder meer de Rijksuniversiteit Groningen en Target Holding betrokken. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft onlangs een subsidie van twee miljoen euro toegekend.