Groningen trekt drie dagen lang wereldwijde belangstelling met blockchain

Groningen is vanaf vrijdag drie dagen het brandpunt van alles wat rond de blockchaintechnologie gebeurt. Honderden experts, nerds en pioniers op technologiegebied storten zich op dit onderwerp tijdens de Blockchain Hackathon.

'Het is een doe- en samenwerkmarathon, drie dagen en twee nachten op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Om met behulp van blockchain oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld pensioenen, gezondheidszorg en energie', zegt organisator Rutger van Zuidam.

'Nergens ter wereld vind je zo'n divers netwerk'

'De overheid doet mee, toezichthouders, de Europese Unie. Maar ook het bedrijfsleven, het mkb, studenten. Nergens ter wereld vind je zo'n divers netwerk bij elkaar om samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat maakt dat mensen uit Zuid-Afrika, China en de Verenigde Staten het vliegtuig pakken en hier naartoe komen.'

Wat is blockchain?

Maar wat is blockchain nou precies? Van Zuidam legt uit:

'Het is eigenlijk een soort upgrade van het internet. En daarmee kunnen we gegevens met elkaar laten communiceren, waarvan je zeker weet dat het klopt.'

Van Zuidam gaat verder: 'Dat is een beetje abstract. Maar stel dat ik aan jou wil bewijzen dat ik ben afgestudeerd aan de Hanzehogeschool. Nu heb ik daar een papiertje voor, het staat niet op internet. Ik kan het wel invullen op LinkedIn, maar dat is geen bewijs. Die blockchain zorgt ervoor dat wij makkelijk bewijzen met elkaar kunnen uitwisselen, direct, zonder tussenkomst van derde partijen.'

Veilig

En het is veilig, benadrukt Van Zuidam. 'Dat is superbelangrijk. Want je hebt het over patiëntendossiers, over identiteit. Daar ligt een grote nadruk op bij de Hackathon.'

Blockchain is bovendien dichterbij dan mensen zich realiseren, stelt Van Zuidam. 'In Groningen gebruiken meer dan twintigduizend mensen de Stadjerspas en die gebruikt ook deze technologie. Je hoeft er geen administratieve handelingen meer voor te doen, want het wordt allemaal geautomatiseerd.'

Nu is de Stadjerspas volgens Van Zuidam maar een klein voorbeeld. 'Maar denk aan de pensioenen. We hebben straks allemaal ons eigen pensioen en dat moet tegen veel lagere kosten. Daar kan blockchain een rol bij spelen.'

Lifelines

Welke praktische problemen gaan de teams oplossen tijdens de Hackathon?

'We kennen allemaal wel het Lifelines-onderzoek. Stel dat al die data die verzameld worden van jou zijn en dat je die zelf kunt inbrengen voor een onderzoek. En dat jij een sleuteltje in handen hebt. Dat het niet alleen beperkt is tot Groningen, maar dat meerdere dorpen en steden daaraan kunnen bijdragen.'

Meer dan achthonderd deelnemers

Van Zuidam verwacht meer dan achthonderd deelnemers, uit meer dan twintig landen, verspreid over vijf continenten.

