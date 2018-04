Deel dit artikel:











Triggerfinger komt naar Bevrijdingsfestival Groningen Zanger Ruben Block komt met zijn band Triggerfinger naar het Bevrijdingsfestival in Groningen. (Foto: ANP/Paul Bergen)

Triggerfinger, 2manydjs en Aurora, De Likt, Durand Jones & The Indications en Ten Years Today zijn toegevoegd aan de line-up van het Bevrijdingsfestival in het Stadspark in Groningen.

Eerder werd al bekend dat Dotan, Jungle by Night, Scott Bradlee's Postmodern Jukebox en Ronnie Flex & Deuxperience, Ambassadeur van de Vrijheid 2018, op 5 mei optreden in Groningen. Vijftig acts Het gratis festival in het Stadspark is dit jaar op een zaterdag. Naar het Bevrijdingsfestival in Groningen komen vijftig acts, verspreid over zes podia. Verder zijn er allerlei activiteiten rond het thema 'Geef vrijheid door'. Lees ook: - Ronnie Flex (met Anne Frank-tattoo) per helikopter naar Bevrijdingsfestival Groningen

- Dotan staat op Bevrijdingsfestival in Groningen

- Wie staat er 5 mei op Podium Noord?