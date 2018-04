Ongeloof voert de boventoon in Pekela na vondst lichamen

De rust is teruggekeerd aan De Kienholt in Nieuwe Pekela. Buurtbewoners begrijpen nog weinig van wat er een kleine week geleden is gebeurd. 'Het is niet de schrik, maar het ongeloof dat overheerst.'

Afgelopen zaterdag zijn in een woning in de wijk twee lichamen gevonden. Later werd duidelijk dat de bewoners van het huis, een man en een vrouw, zijn gestorven aan een niet-natuurlijke dood.

Akelige stilte

Geen politieauto's, rechercheteams of ramptoeristen. Het is stil op straat. Het enige dat doet herinneren aan het drama, zijn het roodwitte lint en de kaarsjes die op de oprit zijn neergezet.

Buurtbewoners willen liever niet met naam genoemd worden, maar vertellen dat zij met veel vragen zitten. 'Zij was pedicure, hij was werkzaam bij een woningcoöperatie', zegt een man. 'Zij leken het vrij goed voor elkaar te hebben, maar nu vraag je je wel af wat zich tussen de muren heeft afgespeeld.'

Keurige buurt

De Kienholt is een nette buurt. De huizen zijn relatief groot, hebben keurig onderhouden tuinen en het inkomen ligt hoger dan het gemiddelde in de gemeente Pekela. 'Dat hoeft niet te betekenen dat hier minder snel iets gebeurt. Sterker nog, misschien gebeuren hier wel sneller opvallende dingen dan in volksbuurten. De afstand tot elkaar is nogal groot.'

En dat doet pijn, laat een vrouw weten. Sterker nog, ze neemt het zichzelf een beetje kwalijk. De vrouw woont namelijk op steenworpafstand van het huis waar het drama zich heeft afgespeeld. 'Wij wonen zo dichtbij dat ik mij wel eens afvraag of ik had moeten weten wat de situatie daar thuis is geweest. Als je op straat met elkaar praat, heb je het niet zo snel over persoonlijke situaties. Misschien dat ik daar in de toekomst toch anders mee omga. Dat is wel iets dat zich in mijn hoofd afspeelt.'

Volop vraagtekens



Aan speculeren doet de buurt niet, daar is het nog te vroeg voor. Toch weten ook zij dat twee scenario's de boventoon voeren; zelfdoding of een roofoverval. De politie wil er vooralsnog niks over kwijt.

Vrijdag moet de doodsoorzaak bekend worden. 'Het is niet dat je het graag wilt weten, maar op die manier heb je wel weer een puzzelstukje waarmee je iets meer duidelijkheid krijgt. Dit is, hoe vreselijk het ook is, iets waar je toch een antwoord op wilt.'

