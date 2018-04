Eis: 12 jaar cel voor dodelijke schoten bij mislukte ripdeal

Twaalf jaar cel. Dat is de eis tegen de 34-jarige Janderk B. die vorig jaar januari Dennis Bruns uit Musselkanaal doodschoot. Dat gebeurde tijdens een uit de hand gelopen ripdeal in een woning aan de Talingstraat in Foxhol.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft B. op kille wijze wraak genomen door het slachtoffer in zijn rug te schieten. 'De verdachte heeft de nabestaanden hun geliefde ontnomen. Een onherstelbaar groot verlies.'

'Dennis dacht wel eens dat hij Scarface was'

Het is vrijdag 13 januari 2017. Dennis Bruns (29) en twee vrienden hebben een afspraak met de verdachte om een halve kilo cocaïne en 9500 euro aan vals geld te kopen. Maar Bruns is niet van plan om voor de drugs te betalen, hij wil de verdachte rippen. 'Dennis dacht wel eens dat hij Scarface was', aldus één van de medeverdachten.

'Zelfverdediging'

In de commotie die op de ripdeal volgt, wordt Bruns neergeschoten. 'Uit zelfverdediging', volgens B.. Bruns zou hem onder vuur genomen hebben, maar zijn wapen weigerde. 'Ik heb toen vier keer geschoten.' Bruns wordt in zijn rug geraakt en overlijdt ter plekke.

Maar volgens officier van justitie Diana Roggen is er van noodweer geen sprake geweest. 'Hij is welbewust de confrontatie met de tegenpartij aangegaan. De verdachte heeft van korte afstand herhaaldelijk geschoten. Dat past niet in het beeld van noodweer.'

De ripdeal heeft een grote impact gehad op de buurt, zo benadrukte justitie. 'Dennis Bruns is middenin een woonwijk neergeschoten. Angstaanjagende taferelen en waarom? Om een halve kilo cocaïne.'

Shockschade

De nabestaanden eisen ruim zestigduizend euro aan shockschade. ''s Avonds konden we naar het UMCG. Daar lag hij. Hij had een pijnlijke uitdrukking op zijn gezicht. We wisten dat Dennis verkeerd bezig was, maar dat geeft iemand nog niet het recht om hem dood te schieten', aldus een geëmotioneerde vriendin van het slachtoffer.

'Het had nooit mogen gebeuren', zo liet B. weten in reactie op de slachtofferverklaringen van de nabestaanden. 'Het is nooit mijn bedoeling geweest om Dennis dood te schieten.'

Volgens Yehudi Moszkowicz, advocaat van de verdachte, is er sprake van zelfverdediging geweest: 'Er wordt hier iemand ten onrechte een koele moord in de schoenen geschoven.'

