Brand in café-restaurant Termunterzijl Rookontwikkeling bij het restaurant. (Foto: De Vries Media) Vanaf afstand is de rook te zien. (Foto: Hélène Melet-Fouchier)

In een cafe-restaurant aan het Plankpad in Termunterzijl woedt brand. Het vuur ontstond donderdag halverwege de middag in de keuken.

Volgens getuigen slaan de vlammen uit het dak. Door de harde wind zou de brandweer moeite hebben met het blussen. Hoogwerker standby Uit voorzorg staat er een hoogwerker klaar om het vuur van bovenaf te bestrijden.