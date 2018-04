Deel dit artikel:











Keukenbrand in Termunterzijl geblust; 'forse rook- en waterschade (update) Rookontwikkeling bij het restaurant. (Foto: De Vries Media) Vanaf afstand is de rook te zien. (Foto: Hélène Melet-Fouchier)

In een cafe-restaurant aan het Plankpad in Termunterzijl woedde donderdag enige tijd brand. Het vuur ontstond in de keuken.

Na anderhalf uur was de situatie onder controle. Volgens de brandweer liep het pand 'forse rook-, -roet en waterschade' op. Een hoogwerker haalde een stuk van het dak af om te kijken of het vuur nog brandde. Dit was niet het geval. De exacte oorzaak is nog niet bekend. Er vielen geen gewonden.