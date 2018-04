Deel dit artikel:











Geen sloop en nieuwbouw voor 64 huurwoningen Opwierde-Zuid De huurwoningen in Opwierde-Zuid. (Foto: Martin Drent/RTV Noord) De huurwoningen in Opwierde-Zuid. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

De 64 huurwoningen in de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam die versterkt moeten worden, gaan niet tegen de vlakte. 'Sloop en nieuwbouw is echt geen optie', zegt Gerke Brouwer, directeur van Woongroep Marenland.