Ondernemingsraad Lentis vraagt om duidelijkheid na op non-actief zetten bestuurder

De ondernemingsraad (OR) van Lentis wil dat er meer duidelijkheid komt over de gevolgen van het op non-actief zetten van bestuurder Corstiaan Bruinsma. Dat zegt OR-voorzitter Peter de Rijk.

Bestuurder Bruinsma moest het veld ruimen na onenigheid in de tweekopige Raad van Bestuur van de Groningse ggz-instelling. Sindsdien is het dagelijks bestuur in handen van bestuursvoorzitter Martin Sitalsing.

Delicate zaak

De OR wil nu van de Raad van Toezicht weten wat er verder staat te gebeuren binnen het bestuur van Lentis. Daarvoor was de raad eind maart al uitgenodigd, maar dat werd afgezegd. De OR krijgt over twee weken tekst en uitleg.

'Ik snap dat dit een delicate zaak is, maar we vinden het wel vervelend pas na twee weken antwoorden op onze vragen te krijgen', zegt De Rijk.

Verschillend gevoel van urgentie

Volgens Lentis-woordvoerder Gerke Terpstra is de oorzaak van het verplaatsen van de afspraak 'puur agendatechnisch'. Voor De Rijk is het een teken dat de Raad van Toezicht 'op grote afstand staat. Blijkbaar is er een verschillend gevoel van urgentie?', vraagt hij zich af.

Bestuurlijke impasse

De OR had zorgen over het functioneren van bestuurders Bruinsma en Sitalsing en bracht dat onder het voetlicht bij de Raad van Toezicht. De bestuurlijke impasse werd doorbroken door Bruinsma op non-actief te zetten.

Vervolgstappen onduidelijk

Met dat besluit was de OR tevreden, maar er zijn wel vragen over het vervolg ervan. Zo is nog onduidelijk wat er precies met Bruinsma gebeurt en hoe het dagelijks bestuur onder Sitalsing functioneert. De OR zegt wel 'het volle vertrouwen te hebben in Sitalsing'.

Lentis wil niets kwijt over de situatie van Corstiaan Bruinsma. Het is onduidelijk of hij terugkeert of wordt ontslagen.

