Natuurinclusieve landbouw: goed voor de natuur, maar ook goed voor de portemonnee?

Landbouw bedrijven en tegelijk de natuur sparen en liefst ook verzorgen. Met een mooi woord heet dat 'natuurinclusieve landbouw' en in onze provincie zit die in de lift.

Op de Westeresch ten noordwesten van Vlagtwedde bijvoorbeeld gaan ze terug in de tijd: gevarieerde en kleinschalige landbouw. Zoals het eigenlijk in 1832 ook was. Toen bestond de Westeresch uit 140 akkers. Er werd onder meer boekweit, rogge, karwij en cichorei geteeld. Maar in 2017, na een periode van ruilverkaveling, bestond de Westeresch nog maar uit acht akkers. Er werden weinig verschillende gewassen verbouwd: voornamelijk granen en grasklaver.

Verandering

Natuurinclusief produceren betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar die ook spaart en verzorgt. De Westeresch wordt nu opgedeeld in veertig kleine akkers. Er worden in plaats van maar een paar gewassen, straks negen gewassen geteeld, waaronder boekweit, voederbiet, haver en veldboon.

Vijf voor 12 voor de natuur

Een van de boeren die meedoet aan de pilot is Harry Luring. Hij heeft een gemengd biologisch bedrijf in Onstwedde. Volgens Luring is het vijf voor twaalf voor de natuur. 'In eerste instantie zie je dat aan de vogelstand. Kijk naar de Rode Lijst van broedvogels. Die lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. 44 procent van de broedvogels staat op die lijst. Dat heeft alles te maken met ons natuurbeleid. We putten de bodem uit. Geen bodemleven: geen eten voor de vogels. Het is echt vijf voor twaalf; de biodiversiteit holt achteruit en daarom doe ik mee aan dit project', legt Luring uit.

Is het financieel haalbaar?

Kan kleinschalige landbouw uit zonder subsidie van de overheid? 'Dat proberen we nu aan te tonen. Het alleen maar geven van subsidie is ook niet de oplossing', legt gedeputeerde Henk Staghouwer uit. 'Dat is in het verleden al gebeurd door de hectaresteun voor de biologische productiemethode toe te passen. Dat is geen oplossing gebleken. We proberen nu via de natuurinclusieve landbouw deze zaken te verbeteren. Dat hoop ik de minister binnenkort te kunnen laten zien.'

Consument moet bewust worden

Harry Luring vindt dat de consument ook wat bewuster mag worden. 'Ons voedsel is relatief goedkoop. Kijk maar eens naar andere landen om ons heen. Daar liggen de prijzen behoorlijk hoger. Je kunt niet alleen wijzen naar de boer. Die wil wel natuurvriendelijk produceren. Maar kleine akkers met veel gewassen er op is behoorlijk arbeidsintensief. Als we met zijn allen de natuur willen behouden, dan moet de portemonnee worden getrokken. Ook die van de consument!'