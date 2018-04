Winsum geeft inwoners toneelstuk als afscheidscadeau

De gemeente Winsum geeft haar inwoners een afscheidscadeau in de vorm van een toneelstuk. (Foto: RTV Noord)

De gemeente Winsum geeft haar inwoners een bijzonder afscheidscadeau: een toneelstuk. In november mogen zij gratis de theatervoorstelling 'Sjans op het Hogeland' bezoeken.

Het toneelstuk wordt ruim een maand voordat Winsum opgaat in de nieuwe gemeente Het Hogeland opgevoerd

'We willen op gepaste wijze afscheid nemen van de gemeente Winsum', zegt burgemeester Rinus Michels. 'Dat doen we met een mooi cultureel evenement, een avond van de inwoners voor de inwoners.'

Vrolijk en luchtig

Het stuk gaat over de bijzonderheden en eigenaardigheden van de verschillende dorpen die onder de gemeente Winsum vallen. 'De voorstelling is vooral vrolijk en luchtig. Het gaat over relaties en intriges en het bevat kluchtachtige elementen', vertelt schrijver René Thedinga.

De voorstelling wordt in totaal acht keer opgevoerd, in Winsum, Ezinge, Baflo, Den Andel en Sauwerd.