Pieters wint tweede etappe na fotofinish

Amy Pieters heeft de tweede etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. Ze nam ook de gele leiderstrui over van haar ploeggenote Anna van der Breggen.

Pieters was samen met Alice Barnes weggesprongen uit een kopgroep van dertien rensters. Na een lange sprint om de dagzege hield de nummer twee van de Ronde van Vlaanderen slechts een paar millimeter over op eindstreep.

Dubbel programma

De tweede rit van de Healthy Ageing Tour begon en eindigde in Grootegast. Na een grote lus van 90 kilometer via onder andere Grijpskerk, Aduard en Leek reden de vrouwen nog drie plaatselijke ronden van elk veertien kilometer.

Het peloton heeft vrijdag een dubbel programma. 's Ochtends is er een korte etappe rondom het Oldambtmeer. In de middag is er een ploegentijdrit in Stadskanaal.

