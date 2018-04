Zon en 20 graden dit weekend: 'Het wordt fantastisch'

Volle terrassen in Garnwerd, bijna een jaar geleden. (Foto: Gerrit Draaisma)

De zomerjas kan dit weekend van zolder worden gehaald. Het wordt zaterdag in delen van de provincie 20 graden. 'Het wordt fantastisch, het wordt heerlijk', zegt weervrouw Harma Boer.

'Twintig graden. We moeten daarvoor terug naar oktober vorig jaar', weet Boer. 'Dat is al een tijdje geleden, dus we zijn er wel aan toe.'

Vrijdag krijgen we al een voorproefje van het lenteweer. Dan wordt het overwegend zonnig en 14 graden. 'Dat is al boven normaal voor deze tijd van het jaar.'

Barbecueweer

Het begin van het weekend wordt volgens Boer het hoogtepunt. 'Het wordt dan 18 tot 20 graden. Gewoon een prachtige dag. Ik kan mij indenken dat de eerste barbecues aangaan.'

Zondag stijgt het kwik in delen van de provincie wederom tot 20 graden. Aan de kust wordt het iets frisser. Ook maandag blijft het lenteweer. 'Het wordt dan 15 tot 18 graden. We kunnen de komende dagen niet kapot.'

Hooikoorts

Tijdens deze eerste lentedagen van het jaar komen er wel 'zomerse ongemakken' om de hoek kijken. Zo zijn er in delen van onze provincie 'redelijk veel pollen' in de lucht, waardoor hooikoortspatiënten klachten kunnen krijgen.

Teken

Ook de teken laten zich weer gelden bij het stijgen van de temperatuur. Vanaf zondag zijn volgens Tekenradar de diertjes die de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken, in hoge mate actief.

Lees hier het uitgebreide weerbericht van Harma Boer.