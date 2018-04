Overboord geslagen vrouw bij Delfzijl is overleden (update)

De kustwacht en de KNRM zoeken in de Eems naar een overboord geslagen vrouw. (Foto: De Vries Media)

De vrouw die donderdagmiddag overboord sloeg van een binnenvaartschip bij Delfzijl, is overleden. Dat bevestigt de politie.

De vrouw voer aan boord van een binnenvaartschip richting Delfzijl, toen de schipper erachter kwam dat zijn vrouw niet meer aan boord was. Volgens de Kustwacht alarmeerde hij rond 16.00 uur de havenautoriteiten, waarna onder leiding van de Kustwacht een massale zoek- en reddingsactie werd opgestart.

Vier boten

Daarbij werd de hulp ingeroepen van de KNRM uit de Eemshaven en de politie. Bij de zoekactie werd behalve een viertal boten ook een vliegtuig en een Seach And Rescue-helikopter van de Kustwacht ingezet.

Rond 17.30 uur werd de vrouw gevonden en uit het ijskoude water gehaald.

Toedracht

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie meldt een onderzoek in te gaan stellen naar de toedracht.