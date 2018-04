Deel dit artikel:











Advies: Lopster coalitie moet in huidige samenstelling verder (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

Het huidige college van PvdA/GroenLinks, CDA en ChristenUnie moet tot de herindeling in 2021 doorgaan in Loppersum. Dat adviseert informateur Harald Bouman, wethouder namens Gemeentebelangen in Eemsmond.

Geschreven door Martin Drent

Loppersum Vooruit, de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, kan op onderdelen gedoogpartner van het nieuwe college worden. Weinig vertrouwen Volgens Bouman wil Loppersum Vooruit wel deelnemen aan het college, maar zien andere partijen dat niet zitten: 'De bereidheid is er op zich wel, maar persoonlijke en politieke ervaringen uit het verleden zorgen ervoor dat er te weinig vertrouwen is om Loppersum Vooruit actief bij het college te betrekken.' Punten onderdeel maken De huidige coalitie heeft een ruimte meerderheid van negen van de dertien zetels. Loppersum Vooruit zou dan opnieuw oppositiepartij worden. Volgens Bouman doen de partijen er wel verstandig aan om wensen en standpunten van Loppersum Vooruit onderdeel te maken van het nieuwe collegeprogramma, waarmee de partij op onderdelen gedoogpartner kan worden. Kans ontnomen Fractievoorzitter Geert Jan Reinders vindt het jammer dat er te weinig vertrouwen is in zijn partij: 'Wij zijn met driehonderd stemmen verreweg de grootste partij in Loppersum, en dan wordt de kans je ontnomen deel te nemen aan het college. Ik vind het bijzonder dat dat gebeurt.' Loppersum gaat op 1 januari 2021 samen met de gemeenten Delfzijl en Appingedam. Het nieuwe college wordt daarom voor 2,5 jaar aangesteld. Lees ook: - Heeft een coalitie met Loppersum Vooruit kans van slagen?

