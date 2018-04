Man verzet zich bij aanhouding op Julianaplein

De politie heeft woensdag twee Stadjers aangehouden op het Julianaplein in Groningen. Een van de twee verzette zich bij zijn aanhouding. Ze hadden een partij hennepplantjes in de kofferbak.

Agenten controleerden rond half vier in de middag de auto van de twee, omdat de APK was verlopen. Tijdens de controle roken de agenten hennep. De mannen van 27 en 28 zeiden dat ze geen drugs bij zich hadden.

Vervolgens gingen de agenten zelf op zoek naar de drugs in de auto. Ze vonden in de kofferbak zes dozen met in elk zo'n dertig hennepplantjes. De twee werden aangehouden en de inhoud van de kofferbak werd in beslag genomen.

Worsteling

De 28-jarige Stadjer verzette zich bij zijn aanhouding. Twee agenten raakten gewond. Er kwamen meerdere politieauto's naar het Julianaplein om de twee te kunnen aanhouden.

Er wordt nog onderzocht waar de plantjes vandaan kwamen.