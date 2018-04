'Er is alle aanleiding voor dat mensen zich zorgen maken over het fracken'

Minister Wiebes heeft de NAM toestemming gegeven om op de locatie Pieterzijl Oost gas te winnen via het zogeheten fracken. Daar zijn inwoners van dorpen uit de regio niet bepaald blij mee. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1) Frustratie over fracken

Voorafgaand aan een informatiebijeenkomst in Pieterzijl over het fracken liet wethouder Henk Bakker al weten dat het nieuws slecht is binnengekomen in de omgeving. 'De inwoners zijn erg gefrustreerd', zegt hij.

2) Autisme-app

De Groninger student Danny de Graaf heeft een speciale app ontwikkeld voor mensen met autisme. De app is een uitkomst voor de 23-jarige Ebel, die moeilijk praat, maar via de app toch kan communiceren met behulp van afbeeldingen uit zijn favoriete Disney-films.

3) Nieuw landbouwproject

Bij Vlagtwedde wordt gestart met gevarieerde en kleinschalige landbouw, waarbij negen gewassen worden geteeld. 'We kijken hiermee of het businessmodel van een boer anders kan worden opgebouwd', zegt gedeputeerde Henk Staghouwer.

4) Pas op: teken op komst

Het is voorjaar en vanaf vrijdag gaan de temperaturen omhoog. Dat betekent ook dat teken actiever worden. Je kunt verschillende dingen doen om een tekenbeet te voorkomen. Boswachter Jaap Kloosterhuis geeft een aantal goede tips.

5) Nepnieuws herkennen aan de sterren

Het klinkt raar, maar sterrenkunde kan helpen bij het herkennen van nepnieuws. Onder aanvoering van de Rijksuniversiteit Groningen wordt daar in de komende jaren onderzoek naar gedaan, met een budget van acht miljoen euro. Hoogleraar Edwin Valentijn vertelt er meer over.

6) Hoge nood bij Voedselbank Oldambt

Het aantal mensen dat uit acute nood aanklopt bij de Voedselbank Oldambt is groot. 'Je moet heel erg je best doen om je geen minder mens te voelen als je van de Voedselbank gebruik maakt.'

?Bekijk de uitzending in zijn geheel hierboven terug of via Uitzending Gemist.